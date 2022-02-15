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Giriş Tarihi: 15.2.2022 21:25 Son Güncelleme: 15.2.2022 21:26

Şehit Aileleri Derneği'nden, Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'ya ziyaret

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şehit Aileleri Derneği’nden, Tuğgeneral Oktay Ağbuğa’ya ziyaret

Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun ailesi ile birlikte 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'yi ziyaret etti.

Ziyarette 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa ile bir süre sohbet eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, "Şanlıurfa her anlamda gelişmekte olan bir şehirdir. Sizler de vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği noktasında cansiparane görev yapıyorsunuz. Allah vatanı için, milleti için görev yapan tüm Mehmetçiklerimizi korusun" dedi.
20. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun Ailesine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

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Şehit Aileleri Derneği'nden, Tuğgeneral Oktay Ağbuğa'ya ziyaret
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