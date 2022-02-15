Şehit Aileleri Derneği’nden, Tuğgeneral Oktay Ağbuğa’ya ziyaret

Ziyarette 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa ile bir süre sohbet eden Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, "Şanlıurfa her anlamda gelişmekte olan bir şehirdir. Sizler de vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği noktasında cansiparane görev yapıyorsunuz. Allah vatanı için, milleti için görev yapan tüm Mehmetçiklerimizi korusun" dedi.

20. Zırhlı Tuğay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa Şehit Aileler Dernek Başkanı Mehmet Yavuz ve Şehit Teğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun Ailesine nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.