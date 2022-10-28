Şehit annesi bir oğlunu şehit verdi, 6 çocuğun koruyucu annesi oldu

Giresun'un Keşap ilçesinde yaşayan 60 yaşındaki Sevim Çobanoğlu, 2018 yılında Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda sürdürülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu oğlu Giresun'lu Piyade Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nu şehit verdi. 2 kız, 2 erkek ve 4 torun sahibi olan Şehit annesi Sevim Çobanoğlu, şehit verdiği oğlunun vasiyetini yerine getirmek için bugüne kadar 6 çocuğa koruyucu annelik yaptı.
Şehit evladı Uzman Çavuş Taner Çobanoğlu'nun çok merhametli bir çocuk olduğunu belirten anne Sevim Çobanoğlu, "2 oğlum 2 kızım vardı. Oğlum 2018 yılında Suriye'de görevdeyken şehit düştü. Şehit oğlumla birlikte ilk koruyucu annelik görüşmesine beraber gitmiştik. Oğlum bana her zaman koruyucu anne olmamı söyler ve isterdi. Oğlum şehit olduktan sonra koruyucu annelik yapmaya devam ettim. Daha önceden Bursa'da yaşadık. Bursa'da Sosyal Hizmetler'den 3 çocuğa koruyucu annelik yaptım. Daha sonra eşimin memleketi Giresun'a taşındık. Burada Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne başvurarak 3 çocuğa koruyucu annelik yapmaya devam ettim. Toplam 6 çocuğa koruyucu annelik yapmaya devam ediyorum. Kendi çocuklarım büyüdüler, yuva sahibi oldular. Onlardan da 4 torunum var. Çocuklarım da koruyucu annelik konusunda bana estek oluyor oluyorlar. Onlar aslında hepimizin çocukları, kardeşleridir" dedi.
"Şehit oğlumun mutlu olduğunu hissediyorum"
Her çocuğu mutlu ettiğinde şehit oğlunun da mutlu olduğuna inandığını ifade eden Sevim Çobanoğlu, "Dünyada her çocuk mutlu olduğunda inanıyorum ki şehit Taner'im de mutlu oluyordur. Bunu bildiğim için çocukları mutlu etmeye çalışıyor, onlara merhametli bir anne olmak istiyorum. Koruyucu annelik yaptığım çocukların da mutlu olduğunu düşünüyorum. Bu durum karşısında acılarımın, hüznüm azalıyor, yerini huzur ve mutluluk alıyor" diye konuştu.
OĞLUM ŞEHİT OLMADAN 3 GÜN ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM
Oğlum Taner Şehit olmadan 3 gün önce rüyamda Cumhurbaşkanımızla yer sofrasında yemek yedik. Cumhurbaşkanımız bana "ben buraya neden geldim ki, sen zaten her şeyi biliyormuşsun" deyip omuzuma elini koymuştu.
Ondan 3 gün sonra ise oğlumun şahadet haberi geldi. Oğlum hep asker olmak isterdi. "İyilikler geçişmez anne" derdi ve her zaman insanlara iyilik yapardı. Askerde bile insanlara yardım ederdi. Şehit annesi olmaktan gururluyum" dedi.
YILIN KORUYUCU ANNESİ SEÇİLDİ
2022 yılının koruyucu annesi seçildiğini de hatırlatan Sevim Çobanoğlu, "Bu yıl Haziran ayında Ankara'da düzenlenen Koruyucu Aile Günü Şenliği'ne davet edildim. Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan tarafından düzenlenen şenlikte yılın Koruyucu Annesi olarak Emine Erdoğan tarafından plaketle ödüllendirildiğimde onur ve gurur duydum" dedi.