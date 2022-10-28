Şehit annesi bir oğlunu şehit verdi, 6 çocuğun koruyucu annesi oldu

OĞLUM ŞEHİT OLMADAN 3 GÜN ÖNCE CUMHURBAŞKANIMIZI RÜYAMDA GÖRMÜŞTÜM

Oğlum Taner Şehit olmadan 3 gün önce rüyamda Cumhurbaşkanımızla yer sofrasında yemek yedik. Cumhurbaşkanımız bana "ben buraya neden geldim ki, sen zaten her şeyi biliyormuşsun" deyip omuzuma elini koymuştu.

Ondan 3 gün sonra ise oğlumun şahadet haberi geldi. Oğlum hep asker olmak isterdi. "İyilikler geçişmez anne" derdi ve her zaman insanlara iyilik yapardı. Askerde bile insanlara yardım ederdi. Şehit annesi olmaktan gururluyum" dedi.