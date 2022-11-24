Şehit Ayşenur Alkan’ın babası SABAH’a konuştu: Öğretmenler Günü’nü ilk kez kutlayacaktı ama olmadı





Öğretmen, öğrenci ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte, şehit öğretmenin annesi Hayriye ve babası Mustafa Alkan da yer aldı. Yürüyüşte, sloganlarla terör lanetlenirken, şehitler de anıldı. Ayşenur Alkan için Şırnak'taki 709 okulda da anma töreni düzenlendi. Bu arada Kocatepe İlkokulu'nda 4/C sınıfı öğretmeni olan Alkan'ın öğrencileri de üzüntüsünü dile getirdi.