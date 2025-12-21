Haberler Yaşam Haberleri Şehit babasından duygu dolu sözler: "Bir evladım daha olsa yine bu vatana feda ederim"
Gürcistan–Azerbaycan sınırında düşen askeri uçakta şehit olan Hv. Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş İlker Aykut’un babası Ünal Aykut, oğlunun Muratlı’nın Kırkkepenekli Mahallesi’ndeki Mevlid-i Şerif programında duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Şehit babası Aykut, devletin ilk günden itibaren yanlarında olduğunu vurgulayarak, "Allah devletimize zeval vermesin, bizi hiç yalnız bırakmadılar. Oğlum şehit oldu ama bir evladım daha olsa yine bu vatana feda ederim. Cumhurbaşkanımız taziye telefonu açtığında 'Devlet yanınızda' demişti. Allah bin kere razı olsun. Bugün oğlumun mevlidini okuttuk, mezarını ziyaret edip dualar ettik. Devletimiz var olsun." dedi.

Mevlid programına Tekirdağ Valisi Recep Soytürk başta olmak üzere birçok protokol üyesi ve vatandaşlar katıldı. Şehidimiz için dualar edildi, rahmet ve minnetle yâd edildi.

