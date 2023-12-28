Şehit babasına hakaret eden Can Ataklı’ya Bursalı Gazi’den dava

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen Piyade Sözleşmeli Er Kemal Aslan'ın cenazesinde konuşan baba Mehmet Aslan, terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı DEM Parti ve onun ortağı CHP'ye tepki göstermişti. Acılı baba, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik "Selahattin Demirtaş'a ve Osman Kavala'ya özgürlük isteyenlere hakkımı helal etmiyorum" demişti.

ŞEHİT BABASINA "KİMSİN LAN SEN" DEDİ

Acılı babanın isyanı sonrası canlı yayında açıklamalarda bulunan gazeteci Can Ataklı, "şehit babasına yönelik "Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz' diyor. Kimsin lan kimsin? Şehit babası olunca canının istediğini söylemeye hakkın mı var?" diyerek hakaret etmişti.

DİYARBAKIR GAZİSİ DAVA AÇTI

Vatani görevini 2005 yılında Diyarbakır'da yapan ve Terör Örgütü PKK ile girilen bir çatışmada vurularak yaralanıp Gazi olan Recep Ceylan, gazeteci Can Ataklı'nın Şehit babasına hakaretinin ardından soluğu Adliyede aldı. Ceylan yaptığı açıklamada, "Ceylan, "Kendini gazeteci olarak tanıtan şahıs, şehit babasına hakaret etmiştir. Ben bir gazi olarak duyarsız kalmak istemiyorum. Bu şahıs hakkında şikayetçi oluyorum. Bütün vatandaşlarımızın da Hz. İbrahim'in ateşine su taşıyan karınca olmasını istiyorum" dedi.