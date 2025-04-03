Şehit Bekçi için son görev! Son yolculuğuna uğurlanıyor…

2 Nisan Çarşamba gecesi İstanbul'da denetim yapan Çarşı ve Mahalle Bekçileri, Bağcılar İlçesi'ne bağlı 100. Yıl Mahallesi 2.177 Sokak üzerinde şüphe üzerine dört kişiye rutin kimlik kontrolü yapmak istedi. İkazlara uymayan şüpheliler bekçilere ateş açtı. Saldırıda 34 yaşındaki Uğur Gölçek isimli bekçi ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Uğur Gölçek yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu. İstanbul Emniyeti; olayın ardından kaçan saldırganları yakalamak için geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştiren B.Ç. (19), R.Y. (24), A.Ö. (27) ve K.Ö. (31) isimli dört kişi kısa bir süre sonra Bağcılar İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şehit Çarşı ve Mahalle Bekçisi Uğur Gölçek için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde res cenaze töreni düzenlendi. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, şehidin ailesi ve yakınları ile meslektaşları katıldı. Uğur Gölçek'in cenazesi, öğle namazına müteakip Fatih Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek.