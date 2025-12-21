Şehit Erkan Kurşun’un adı, çocukların kalbinde yaşatıldı: 100 öksüz, yetim ve Gazzeli çocuğa giysi yardımı yapıldı

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Kadınhanı Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliğinde görev yapan polis memuru Erkan Kurşun, 16 Temmuz 2017 yılında Kadınhanı-Ilgın karayolu üzerinde trafik kontrol noktasındaki görevi esnasında meydana gelen trafik kazası şehit oldu. Türk Kızılay Karatay Şubesi, Şehit Erkan Kurşun'un aziz hatırasını yaşatmak ve mazlum coğrafyalardaki çocuklara umut olmak amacıyla anlamlı bir program gerçekleştirdi.

Şehidin adının verildiği ilkokulda düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin yardımlaşma ve merhamet duygularını pekiştirmek amacıyla kumbara dağıtımı yapıldı. Minik yüreklerin büyük bir hassasiyetle biriktirdiği bağışlar, iyiliğe dönüşerek anlamlı bir hayra vesile oldu. Program kapsamında ayrıca, Gazzeli çocuklar tarafından yapılan resimlerden oluşan 'Sessiz Fırça' isimli serginin açılışı gerçekleştirildi. Acının, umudun ve direnişin renklerle ifade edildiği sergi, katılımcılara duygu dolu anlar yaşattı. Sergi ziyareti sonrasında öğrencilere kumbaralar dağıtılarak, iyilik bilincinin küçük yaşlarda kök salması hedeflendi.

100 ÖKSÜZ, YETİM VE GAZZELİ ÇOCUĞA GİYSİ YARDIMI YAPILDI

Toplanan bağışlarla, 100 öksüz, yetim ve Gazzeli çocuğa giysi yardımı yapıldı. Çocuklar sabah saatlerinde evlerinden alınıp, mağazaya getirildi. Minikler diledikleri kıyafetleri seçerek, mağazadan mutlu bir şekilde ayrıldı. Yapılan bu yardım sayesinde hem ihtiyaç sahibi çocukların yüzü güldü hem de öğrencilerin emekleri gerçek bir iyiliğe dönüştü.

Bu anlamlı programla, bir şehidin aziz hatırası çocukların kalbinde yaşatılırken, iyilik, merhamet ve kardeşlik duyguları bir kez daha filizlendi. Etkinliğe, Şehit Erkan Kurşun'un eşi Suna ve kızı Alanur Kurşun da katıldı. Kızılay ekipleri, şehitlerin emanetine, mazlumların umuduna ve çocukların tertemiz kalbine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.