Şehit Harun Yıldırım’ın adı kütüphanede yaşatılacak

11 Eylül'de terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Harun Yıldırım'ın gazi arkadaşı Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Mahmut Çertmek ve diğer silahlı arkadaşları, Tufanbeyli ilçesindeki Yalmanlı İlkokulu'na 5 bin kitaplık kütüphane kurdu.

Şehit Harun Yıldırım'ın isminin verildiği kütüphanenin açılışı, şehidin babası Orhan ve annesi Ayşe Yıldırım ile Tufanbeyli Kaymakamı Abdulhamit Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan ve diğer yetkililerin katılımıyla yapıldı.

Kütüphanenin açılış kurdelesi şehidin anne ve babası tarafından kesildi.