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Giriş Tarihi: 23.12.2023 13:50

Şehit Karaca profilinde, 'göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' yazmış

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın (23) sosyal medya profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" dediği görüldü.

DHA
Şehit Karaca profilinde, ’göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için’ yazmış

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca, şehit oldu. Tokat'ın Almus ilçesi Ormandibi köyünde yaşayan Zahide-Ahmet Karaca çiftinin 7 çocuğundan 4'üncüsü ve bekar olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın cenazesi, yarın, Ormandibi köyünde toprağa verileceği öğrenildi. Şehit Karaca'nın, sosyal medyadaki profilinde, "Her şey vatan için, can için, canan için, göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için" diye yazdığı görüldü.


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Şehit Karaca profilinde, 'göz kırpmaz can veririz bir avuç toprak için' yazmış
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