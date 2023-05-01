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Giriş Tarihi: 1.5.2023 19:46 Son Güncelleme: 1.5.2023 20:44

Şehit Muhammed Kaçak son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak’ta askeri personelleri taşıyan aracın kaza yapması sonucu şehit düşen Ercişli Van'ın Erciş ilçesi nüfusuna kayıtlı P. Söz. Er Muhammed Koçak son yolculuğuna uğarlandı

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Şehit Muhammed Kaçak son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta dün meydana gelen kazada şehit olan 25 yaşındaki Muhammed Koçak bugün Erciş'te yapılan törenle toprağa verildi. Erciş ilçesine uğurlanan Koçak, baba ocağının bulunduğu Gölağzı Mahallesi'ne getirilerek helallik alındı. Ardından kortej eşliğinde mahalledeki cami avlusuna getirilen şehit Koçak için cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı, kortej eşliğinde Gölağzı Mahallesi'ndeki aile mezarlığında gözyaşları ve dualar eşliğinde defnedildi.

Şehit Muhammet Koçak'ın uzman çavuşu olan kardeşi Sadık Koçak da üniformasıyla ve şehidin fotoğrafını taşıyarak törene katıldı. Şehidin tabutuna sarılan nişanlısı, annesi ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Törene Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, 6'ncı Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile ilçe sakinleri katıldı.

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Şehit Muhammed Kaçak son yolculuğuna uğurlandı
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