Şehit polis Şeyda Yılmaz için meslektaşları lokma dağıttı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül'de İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisi Yunus Emre Geçti tarafından tabancayla vurularak şehit edilen polis memuru Şeyda Yılmaz'ın anısına, 3 cami ile birlikte Eyüpsultan Camii'nde cuma namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okundu.

Şehit Yılmaz'ın Akyurt Meslek Eğitim Merkezi'nden devre arkadaşları ve polis meslektaşları cami avlusunda vatandaşlara lokma dağıttı. Yılmaz'a ait fotoğraf, törene katılanların yakasına ve lokma dağıtılan aracın üzerine Türk bayrağı ile birlikte asıldı.

Şeyda Yılmaz'ın hayır lokmasından alan vatandaşlardan Nazan Öztürk, "Gencecik bir evladımızın suç makinası tarafından şehit edilmesi bizleri çok üzdü. Bende Sivaslıyım üzüntüm hemşehrim olduğu için ikiye katlandı. Suçlu insanların gencecik canlara zarar vermesi bir anne olarak beni derinden üzüyor Toplumda bu tip konularda hassasiyet yaşanıyor. Adalet Bakanlığımızın suç örgütleri ve suç unsurları için önlem alınacak kararların alması şart. Gencecik bir insanın ölmesi ile birlikte bu tip suç makinalarının sokaklara salıverilmesi üzüntü yaratıyor. Allah polis kızımızın mekanını cennet etsin " dedi.