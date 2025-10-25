Şehit polisin vasiyetini Kızılay yerine getirdi

Çankırı Şehit Seyit Saraç Polis Özel Harekat Eğitim Merkezi'nde kurs gören Polis Memuru Aybars Musa Ergin (22), geçen haziranda iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, okul arkadaşı İsmail Safa Gülel ile birlikte hayatını kaybetti. Memleketi Konya'nın Karapınar ilçesinde toprağa verilen Ergin'in ölümünden kısa süre önce arkadaşıyla çektiği vasiyet niteliğindeki videoda, "Gidin, Doğu'da 100 çocuk giydirin. Mont ve bot alınsın, ayağı üşüyenler üşümesin. Bir de herkesin göreceği bir yere adıma bir şey yaptırın" dediği ortaya çıktı.

BOYNUMUZUN BORCU

Videonun sosyal medyada yayılması üzerine Türk Kızılay Karatay Şubesi gönüllüleri Ergin'in vasiyetini yerine getirebilmek için harekete geçti. Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Çalımlı Köyü İlkokulu'nda okuyan çocuklar için kışlık mont, bot, bere ve çeşitli hediyeler alan gönüllüler, Ergin'in annesi Aliye Akman'ı ziyaret etti. Oğlunun vasiyetinin yerine getirildiği için çok mutlu olduğunu belirten Akman, "Çok zorluklar yaşadık ama hep ayakta durduk. Oğlum hep çalışıp bizim için mücadele etti. Bir gün bana 'Anne bizim hiç kimsemiz yok, baş başayız' demişti. Ama öyle değilmiş. Herkes onun için seferber oldu. O artık tüm Türkiye'nin çocuğu oldu" dedi. Ardından, karayoluyla 1200 kilometre yol giderek Van'a ulaşan ekipler, çıktıkları dağ köyünde Ergin'in vasiyetini yerine getirip okuldaki 117 çocuğa hediye dağıttı. Programda çocuklar için farklı aktiviteler de gerçekleştirildi. Türk Kızılay Karatay Şube Başkanı Serkan Yayla, "Aybars kardeşimizin vasiyetini yerine getirmek bizim boynumuzun borcuydu. Bir fotoğrafını da okulun duvarına astık. Gözü arkada kalmadı" dedi.