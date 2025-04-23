Şehit Uzman Onbaşı Berat Mecit Day’ın cenazesi Trabzon’a getirildi

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 22 Nisan'da teröristlerin saldırısı sonucu Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day (23) ağır yaralandı. Işıklı Sahra Hastanesi'nde tedaviye alınan Day, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehidin cenazesi Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan askeri uçakla Trabzon Havalimanı'na getirildi. Şehidi havalimanında Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Trabzon Emniyet Müdürü Murat Esertürk, şehidin babası Mecit Day, annesi Hatice Nebahat Day, kardeşi Elif Day, yakınları, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Askeri uçaktan indirilen şehidin cenazesi omuzlar üzerinde cenaze aracına konularak Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gasilhanesine getirildi. Bekar olduğu öğrenilen şehit Piyade Uzman Onbaşı Berat Mecit Day'ın cenazesi yarın kent merkezindeki İskenderpaşa Camiinde düzenlenecek tören ve öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Maçka ilçesi Barışlı köyündeki aile mezarlığında toprağa verilecek.