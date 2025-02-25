Şehitler Ormanı’na evlat gibi bakıyorlar

Kırşehir'de 2019 yılında, 196 kahraman şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla mavi ladin ağaçlarıyla oluşturulan 'Şehitler Hatıra Ormanı', şehit aileleri ve yetkililer tarafından büyük bir özenle korunuyor. Kırşehir Orman İşletme Müdürlüğü ve Kırşehir Şehit Aileleri Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen anlamlı proje, zamanla bir vefa sembolüne dönüştü. Kuruyan ağaçlar düzenli olarak yenilenirken, orman, şehit ailelerinin desteğiyle yaşatılmaya devam ediyor. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, her bir ladin ağacının bir şehidi temsil ettiğini vurgulayarak, "Bu hatıra ormanı, yalnızca bir ağaçlandırma çalışması değil, bizim için evlatlarımızın anılarının sonsuza dek yaşadığı kutsal bir mekân" dedi.

İSİMLERİ YAŞATILIYOR

Başkan Kılıçaslan, "Buradaki 196 ağacın her biri, bir kahramanımızın adını taşıyor. Her ağacın yanında, şehidimizin ismi, mesleği ve şehadet tarihi silinmeyecek şekilde mermer kaidelere kazındı. Ağaçları sularken ruhlarına dua ediyor, huzur buluyoruz. Bu ormana gözümüz gibi bakıyoruz" ifadelerini kullandı. Şehitler Ormanı, şehit yakınları için manevi bir buluşma noktası haline gelirken, Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde, teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Kırşehirli Jandarma Astsubay Mustafa Gevrek'in annesi Bahtıgül Gevrek, "Allah devletimizden razı olsun. Evlatlarımızın isimleri bu ormanda yaşıyor. Ağaçları sularken içimize bir ferahlık doluyor. Sanki evlatlarımızın hatıralarıyla konuşuyor, onları hissediyoruz. Buraya geldiğimde, oğluma kavuşmuş gibi hissediyorum" diye konuştu.