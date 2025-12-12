Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi!

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.
Yapılan açıklamada, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın mevcut olan çoklu organ yetmezliği tablosu nedeniyle klinik durumu ağırlaşmış; bu kapsamda hastamız entübe edilerek solunum cihazına bağlanmıştır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir" denildi.
DURUMUNUN KRİTİK OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİ
Manisa Şehir Hastanesinde, kanser tedavisi görürken çoklu organ yetmezliği tanısı konulan Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın sağlık durumu hakkında Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapılmış, Saka, "Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın sağlık durumu kritik seyretmekte olup, hastamızda çoklu organ yetmezliği tablosu devam etmektedir. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında gerekli destek tedavileri uygulanarak sürdürülmekte; hayati fonksiyonları yakından izlenmektedir" demişti.