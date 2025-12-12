Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay entübe edildi!

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören ve 1 Aralık tarihinden bu yana Manisa Şehir Hastanesi'nde yatan Başkan Gülşah Durbay'ın sağlık durumuyla ilgili Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından açıklama yapıldı.