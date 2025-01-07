Şekerli içecekler diyabet ve kalp hastası yapıyor

ABD'deki Tufts Üniversitesi'nin yürüttüğü çalışma, şekerli içeceklerin diyabet ve kalp hastalıklarını artırdığını ortaya koydu. Araştırmaya göre şekerli içecekler dünya çapında yılda 2.2 milyondan fazla yeni diyabet vakasına ve 1.1 milyon yeni kalp hastalığı vakasına neden oluyor. Nature Medicine'de yayınlanan araştırmada, şekerli içeceklerin yıkıcı etkilerinin özellikle gelişmekte olan bölgelerde daha belirgin olduğu vurgulandı. Çalışmada ayrıca bu durumdan en çok Latin Amerika ve Güney Afrika'nın etkilendiği belirtildi.