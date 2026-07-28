Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'nun Cide ilçesinde 26 Haziran Pazar günü şiddetli yağışlar sonrası sel meydana geldi. Sel sebebiyle 200'den fazla konut, iş yerleri, depolar ve garajlar zarar gördü.
Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada
Sel öncesinde Kastamonu-Cide karayolu üzerindeki havzadan beslenen Guz Deresi'nin taşma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, derenin taştığı ve sel sularının ilçe merkezine doğru ilerlediği görülüyor.