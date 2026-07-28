Haberler Yaşam Haberleri Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada
Giriş Tarihi: 28.07.2026 18:11 Son Güncelleme: 28.07.2026 18:17

Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada

Kastamonu'nun Cide ilçesinde şiddetli yağışların neden olduğu selde derenin taşma anı vatandaşlarca görüntülendi.

İHA
Sel afetinin yaşandığı Cide’de derenin taştığı anlar kamerada
  • ABONE OL

Meteoroloji'nin 'turuncu' kodla uyardığı Kastamonu'nun Cide ilçesinde 26 Haziran Pazar günü şiddetli yağışlar sonrası sel meydana geldi. Sel sebebiyle 200'den fazla konut, iş yerleri, depolar ve garajlar zarar gördü.

Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada

Sel öncesinde Kastamonu-Cide karayolu üzerindeki havzadan beslenen Guz Deresi'nin taşma anı ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, derenin taştığı ve sel sularının ilçe merkezine doğru ilerlediği görülüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#KASTAMONU

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Sel afetinin yaşandığı Cide'de derenin taştığı anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA