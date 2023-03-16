Sel felaketinde son durum: Üç bakandan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) açıklamalarda bulundu.

5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa'da 13 kişinin hayatını kaybettiği belirten Süleyman Soylu, Şanlıurfa'da 3, Adıyaman'da 2 vatandaşı arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Soylu " Yani 5 vatandaşımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şanlıurfa'da şu anda yoğun bakımda 4, serviste 6, acil serviste de 4 vatandaşımız var. Toplam 60 vatandaşımız gelmişti, diğerleri taburcu edildi. Şu ana kadar arkadaşlarımızın tespit ettiği; 2 bine yakın ev ve iş yeri; bunlar zemin ve bodrum kat olmak suretiyle eşyaları, iş yerindeki malları hasara uğramış durumdadır. Bunlarla ilgili hasar tespitleri, gerek Defterdarlığımız gerek Aile ve Sosyal Hizmetler kanalıyla kaymakamlıklarımız ve valiliklerimizin koordinasyonunda sürdürülmektedir" dedi.

Sahada çok sayıda personelle çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yaklaşık 7 bin 585 personel, 1485 araçla selin vermiş olduğu tahribatı ortadan kaldırabilmek, vatandaşlarımızı olağan yaşantısıyla tekrar buluşturabilmek için çaba sarf ediyoruz. Gerek Jandarma komandodan gerekse Türk Silahlı Kuvvetlerinden getirdiğimiz arkadaşlarımız, burada belediyelerimizin çalışanları, hep birlikte bir gayreti ortaya koyuyoruz. İnşallah yakın zamanda selin oluşturduğu tahribatı normal hayata döndürmek üzere çalışmalarımızı sonlandıracağız."

"FIRAT'TAN GELEN SU ÇAMURLU"

Şehirde temiz su ile ilgili sıkıntıların ortaya çıktığını vurgulayan Soylu, "Değerlendirmeler sonucu, özellikle Fırat'tan gelen suyun yoğun çamurlu bir şekilde akması üzerine şehre suyu kıstılar. Şehre gelebilecek bu suyun da normal akışını sağlayabilmek, aynı zamanda ilgili istasyonlara gelip orada şehre verilebilecek hale gelmesini temin edebilmek için de çalışmaları sürdürüyorlar" diye konuştu.

"608 TUTANAKLA DURUM TESPİTİ YAPILDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Şanlıurfa'da şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmalarının yapıldığını söyledi. İlk günden itibaren bakanların ve kamu görevlilerinin oldukça yoğun bir çaba gösterdiğini söyleyen Nebati, "Dün erken saatlerde başlayarak bugün yoğunlaşan ve defterdarlığımızca, Bakanlığın da işbirliği yaparak oluşturduğumuz 20 ekip ile hasar tespitlerini yapmaya başladık. Şu ana kadar 258 araç, 252 konut ve 43 iş yerinin hasar tespit çalışmaları yapıldı. Toplamda 608 tutanak ile durum tespit edilmiş durumda. Ağırlıklı olarak merkezdeki mahallelerimizin yanında şehrin çeperinde yer alan diğer mahallelerdeki çalışmalar da çok hızlı bir şekilde yerine getiriliyor" dedi.

"YILLIK YAĞIŞIN NEREDEYSE 3'TE 1'İ TOPRAKLA BULUŞTU"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Urfa'da yağışların tarımsal üretim açısından yarattığı olumsuzlukların tespitine yönelik çalışmaların yapıldığını söyledi."Bazı yörelerde seralarda, bazılarında ise hububatla ilgili kayıplarımız var. Ama bunlara ilişkin kati rakamları yağış durduktan ve su biraz çekildikten sonra paylaşacağız" diyen Kirişci, Şanlıurfa'nın 460 kilogramlık yılık yağış miktarının neredeyse 3'te 1'inin 3 gün içinde toprakla buluştuğunu kaydetti.

Çok sayıda ekibin çalışmalara katıldığını vurgulayan Bakan Kirişci, şunları söyledi:"DSİ, 51'i ağır iş makinesi olmak üzere, toplam 80 makine ve ekipman ve 225 personelle çalışmalara destek veriyor. OGM ise 40 arazöz ve 120 personelle hayatı normalleştirme çabasına destek oluyor. Adıyaman'da ise deprem ve sel felaketinde DSİ bünyesindeki 67'si ağır iş makinesi 108 makine ekipman ve 180 personelle müdahaleyi sürdürüyoruz. OGM'nin ise orada 300 aracı ve 1300 personeli var."

DSİ'nin derelerin tıkanmadan akışı sürdürmesi için dikkatli bir şekilde çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Bakan Kirişci, Balıklıgöl ile ilgili ise şunları söyledi: "Balıklıgöl muhitindeki balıklarla ilgili hepimizin çevre duyarlılığı ve hassasiyeti var. Buna ilişkin olarak Bakanlığımızın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar birimlerini talimatlandırdık. Herhangi bir şekilde bu sistem içerisinde hayatını sürdüren canlıların yaşamını sürdürecek çalışmalar yürütülecek. Dünle bugün arasında olumlu gelişme var. Bu, vatandaşların davranışına da yansıdı. Elbette kolay değil. Elde kullanacakları hiçbir şeyin kalmadığı sel ve taşkın hadisesinde bizim devlet olarak, hükümet olarak atacağımız adımlar onların yarasına merhem olacaktır."

KENDİLİĞİNDEN OLUŞAN SU BİRİKİNTİSİ YOK

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise şunları söyledi: " Abide Kavşağı'nın alt kısımda kendiliğinden oluşan bir su birikintisi yok. Askeriyeden gelen Cavsak Deresi patlamış, onun için de önlem alınması gerek