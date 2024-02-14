Selde hayatını kaybeden Halil Yıldız toprağa verildi... Mesai arkadaşı: Belediye’nin büyük İhmali var

Antalya'da yaşanan sel felaketinde Kepez ilçesinde Gazi Bulvarı Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçidi'ndeki otomobilinde mahsur kalarak hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Halil Yıldız'ın cenazesi oğulları ve mesai arkadaşları tarafından alındı. Cenazenin alınışı sırasında Yıldız'ın küçük oğlu Akın ve büyük oğlu Umut babalarının mesai arkadaşları tarafından teselli edildi. Cenaze Kepez ilçesi Varsak mezarlığında ailesi, mesai arkadaşları ve sevenlerinin gözyaşları arsında toprağa verildi.

ÇIKMAK İÇİN MÜCADELE ETMİŞ

Halil Yıldız'ın Mevlana Petrol şirketinde teknik eleman olarak çalıştığı ortaya çıktı. Mesai arkadaşları Halil'in gece saat 04.00 sularında alt geçide girdiğini araç içindeki güvenlik kamerasından tespit ettiklerini söyledi. Aracın suda kalmasının ardından Halil Yıldız'ın o saatte çalışan mesai arkadaşlarından yardım istediğini de belirten cenazeyi almaya gelen şirket görevlileri, "Araç suda kalınca hemen o an çalışan diğer arkadaşlarını arıyor. Yardım istiyor. Arkadaşlarımız hemen polise bilgi veriyorlar. Halil uzun süre mücadele ediyor. Sular hızla yükselince boğularak hayatını kaybediyor. Olay gece saat 04.00'de oluyor. Cenazeye öğle saat 11.00'de ulaşılıyor. Aynı alt geçitte araçları ile gelen iki kişi ise vatandaşların yardımı ile iple çekilerek gece kurtarılıyor." dedi.

AFAD'IN UYARISINA RAĞMEN NEDEN BELEDİYE ÖNLEM ALMADI

Halil Yıldız'ın cenazesine Adli Tıp Kurumu morgundan alan mesai arkadaşları Mehmet Irmak ve Hüseyin Cayvar ise arkadaşlarının ölümünde belediyenin ihmalini olduğunu söylediler. AFAD'ın bir gün önce uyarısına rağmen büyükşehir belediyesinin alt geçitleri trafiğe kapatmadığını da belirten Irmak ve Cayvar, "Belediyenin ihmali var. Uyarının ardından bütün tünellerin görevliler tarafından kapatılması gerekiyordu. AFAD uyarı yaptığında belediyenin önlem alması gerekiyordu. Çok üzgünüz" diye konuştu.