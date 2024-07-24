Selfie çekerken Haliç’e düşen Nalan hayata tutunamadı

20 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde yürüyen 25 yaşındaki muhasebeci Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düştü. Çevredekilerin de tanık olduğu o korkunç anlarda seyir halindeki bir tekne genç kızın üzerinden geçti.