Selfie çekerken Haliç’e düşen Nalan hayata tutunamadı

20 Temmuz akşamı saat 21.30 sıralarında İstanbul Haliç Metro Köprüsü üzerinde yürüyen 25 yaşındaki muhasebeci Nalan Kaya, cep telefonuyla özçekim yapmak isterken denize düştü. Çevredekilerin de tanık olduğu o korkunç anlarda seyir halindeki bir tekne genç kızın üzerinden geçti.
Suyun üzerinden genç kızı fark eden Kaptan Hasan Mutlu ve arkadaşı, denizden çıkardıkları bilinci kapalı haldeki Nalan Kaya'ya ilkyardım uyguladı.
Kazadan günler önce bir inşaat firmasında çalışmaya başlayan Nalan Kaya, Arnavutköy ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Taşoluk Mehmet Akif Ersoy Camisi'nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Taşoluk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Amcası Burhan Kaya, yeğeninin o akşam gezintiye çıktığını belirterek başka bir bilgilerinin olmadığını, soruşturmanın bitmesini beklediklerini aktardı.