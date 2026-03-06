Semiha Deniz’i okul kapısında katletmişti: Cani koca Emrah Deniz’den pes dedirten savunma

'3 EL ATEŞ ETTİ'

Mahallede esnaflık yapan görgü tanığı kadın "Motordan bir kişi indi. 3 el ateş etti bir el direk kadının başına isabet etti. O anda kadın bilincini kaybederek yere düştü. Sonra adam motosiklete atlayıp gitti. Gitmeden önce de bağırdığını duydum 'Akıllı olmazsan böyle olur işte. Böyle ölüp gidersin' dedi. Planlı olduğunu düşünüyorum. Kadın cinayetleri çok fazla oluyor; artık olmasın. Bir yerde 'Dur' demek lazım " dedi.