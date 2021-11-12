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Giriş Tarihi: 12.11.2021 08:58 Son Güncelleme: 12.11.2021 09:06

5 yaşındaki Bahar'ın göz yaşartan bayrak hassasiyeti! "Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü..."

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
5 yaşındaki Bahar’ın göz yaşartan bayrak hassasiyeti! Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü...

Gaziantep'te yere düşen bayrağı alarak öpen ve katlayıp, göğsüne koyan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Bahar'ın görüntülerini izleyen milyonlarca kişi "Sen çok yaşa Bahar" yorumları yaptı. Çocuklarını vatan ve bayrak sevgisiyle büyüttüğünü söyleyen baba İbrahim Kılıç, "Kızımın davranışıyla gurur duydum" dedi. 5 yaşındaki Bahar Kılıç ise, "Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var" dedi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ın bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan küçük kız, balkondan düşen bayrağı yerden alıp öptükten sonra katlayarak göğsüne koyduğu görülüyor. Bahar Kılıç'ın yürekleri ısıtan görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Bahar'ın görüntülerini izleyen milyonlarca kişi, "Sen ne güzel şeysin öyle", "Sen çok yaşa Bahar", "Seninle gurur duyduk Bahar" gibi yorumlar yaptı.

BAYRAK SEVGİSİYLE YETİŞTİRDİK

3 çocuk babası İbrahim Kılıç, çocuklarını bayrak sevgisiyle yetiştirdiğini belirterek, kızıyla gurur duyduğunu söyledi: "Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerini öğreterek büyütüyoruz. Biz dedemizden, babamızdan bayrak sevgisini öğrenerek büyüdük; evimizde sürekli bayrak asılı olur. Arabamızın bir yerinde de mutlaka bayrak vardır. Bu vatana sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.



Okuldan geldikten sonra bahçeye oyun oynamak için çıktığını söyleyen Bahar Kılıç ise, "Onu yerden kaldırıp montumun arasına koydum. Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var. Onu götürüp anneme verdim. Ben anaokuluna gidiyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum" dedi.

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5 yaşındaki Bahar'ın göz yaşartan bayrak hassasiyeti! "Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü..."
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