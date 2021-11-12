5 yaşındaki Bahar'ın göz yaşartan bayrak hassasiyeti! "Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü..."

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Bahar Kılıç'ın bayrak sevgisi güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde evlerinin bulunduğu sitenin bahçesinde oynayan küçük kız, balkondan düşen bayrağı yerden alıp öptükten sonra katlayarak göğsüne koyduğu görülüyor. Bahar Kılıç'ın yürekleri ısıtan görüntüsü, sosyal medyada binlerce beğeni aldı. Bahar'ın görüntülerini izleyen milyonlarca kişi, "Sen ne güzel şeysin öyle", "Sen çok yaşa Bahar", "Seninle gurur duyduk Bahar" gibi yorumlar yaptı.

BAYRAK SEVGİSİYLE YETİŞTİRDİK



3 çocuk babası İbrahim Kılıç, çocuklarını bayrak sevgisiyle yetiştirdiğini belirterek, kızıyla gurur duyduğunu söyledi: "Çocuklarımızı milli ve manevi değerlerini öğreterek büyütüyoruz. Biz dedemizden, babamızdan bayrak sevgisini öğrenerek büyüdük; evimizde sürekli bayrak asılı olur. Arabamızın bir yerinde de mutlaka bayrak vardır. Bu vatana sahip çıkmamız gerekiyor" dedi.





Okuldan geldikten sonra bahçeye oyun oynamak için çıktığını söyleyen Bahar Kılıç ise, "Onu yerden kaldırıp montumun arasına koydum. Bayrağın üşümesini istemedim. Çünkü bayrağın içinde bizim şehitlerimizin kanı var. Onu götürüp anneme verdim. Ben anaokuluna gidiyorum. Büyünce doktor olmak istiyorum" dedi.