Sen rahat uyu Mustafa Yağız bu vicdansız utansın!

TümTürkiye'yi tedavisi için seferber eden dünyalar güzeli SMA'lı Mustafa Yağız Gülmez'den geçtiğimiz Haziran ayında gelen acı haber milyonların yüreğini burkmuştu. Mustafa Yağız'ın yurtdışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon liranın 26 milyon liralık kısmı ölümüne kadar Antalya Valiliği'nin izniyle açılan yardım kampanyasında toplanmıştı. Hatta burada toplanan paralardan bir kısmı Mustafa Yağız'ın vefatı sonrası başka SMA'lı çocukların kampanyalarına aktarılmıştı. Özel bir televizyon kanalında yayımlanan 'Gerçeğin Peşinde' programında Mustafa Yağız'ın annesiyle ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Programa başvuran Ayten Keser, kocası dolandırıcılıktan cezaevine giren Didem Gülmez'in kendi eşiyle yasak aşk yaşadığını ve bağış paralarıyla sefa sürdüğünü söyledi.Didem Gülmez suçlamalar karşısında sonunda canlı yayında her şeyi itiraf edince polis tarafından gözaltına alındı. İddiaya göre Didem Gülmez valilik izniyle açılan kampanyanın dışında korsan bir yardım hesabı açarak burada 167 bin dolar (3 milyon lira) toplanmasını sağladı. Vahim iddialara göre bu parayı hesaptan çekerek lüks araçlar satın alan, oto galerisi ve oto yıkama servisi açan Gülmez oğlunun yaşam fişini çekme teşebbüsünde de bulundu. Gönüllülerin yasadışı ikinci kampanyayı öğrendikleri, toplanan paranın valilik hesabına aktarılmasını istediği ancak Gülmez'in paranın evde çıkan yangında kül olduğunu söylediği de ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.MUSTAFA Yağız'ın babaannesi Yüksel Gülmez eşiyle birlikte torununun mezarını ziyaret etti. Yüksel Gülmez "Vatandaşların iyi niyetle verdiği paralar neredeyse ortaya çıksın ve hayırseverlere geri verilsin. Gelinim Didem, kendi hesaplarına yatan paralarla gününü gün etti. Torunumun ölümünü de şaibeli görüyorum. Öldüğü gün otopsi istedik. 'Ne otopsisi' diyerek telefonu kapattı. Torunumu morgda gördüğümde boynunda morluklar vardı. Bu ölümün incelenmesini istiyoruz" dedi.