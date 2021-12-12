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Giriş Tarihi: 12.12.2021 06:47 Son Güncelleme: 12.12.2021 07:03

Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Sena Altan’nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım

İzmir'de saplantılı aşkı İlkay Ayeş (25) tarafından bıçaklanarak öldürülen Sena Altan'ın (24) acılı ağabeyi Ergin Altan sosyal medya hesabından 8 Aralık'ta kız kardeşinin doğum gününde paylaşım yaptı. Ergin Altan paylaştığı kız kardeşinin siyah beyaz fotoğrafının altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" şeklinde yazdı. Ayrıca hikaye bölümünden kız kardeşinin babası ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yükledi.

Olay, 10 Ekim'de Buca ilçesi Atatürk Mahallesi'ndeki evde meydana geldi. Mahalle sakinleri evden gürültü gelmesi nedeniyle polise ihbarda bulundu.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yardımıyla içeri giren polis, evde Sena Altan ve İlkay Ayeş'i bıçaklanmış halde buldu. Yapılan kontrolde İlkay Ayeş'in evde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sena Altan da kurtarılamadı.



İlkay Ayeş'in genç kızı bıçakladıktan sonra intihar ettiği öğrenildi. Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı bölümü mezunu olan Sena Altan'ın aşkına karşılık vermediği için İlkay Ayeş tarafından öldürüldüğü anlaşıldı.

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BURUK DOĞUM GÜNÜ PAYLAŞIMI

Kız kardeşini yakın zamanda cinayete kurban veren acılı ağabey Ergin Altan, kız kardeşinin 8 Aralık olan doğum gününü buruk bir mesajla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.



Kız kardeşinin siyah beyaz fotoğrafının altına, "Doğum günüydü bugün benim canım kardeşimin. Mekanın cennet olsun güzelim benim" şeklinde yazdı.



Ayrıca hikaye bölümünden kız kardeşinin babası ile birlikte çekilmiş fotoğrafını yükleyen Ergin Altan, hikayeye Müslüm Gürses'in 'Ayrılık acı bir şey' şarkısını da ekledi.

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Şarkıda yer alan, "Hep sen varsın aklımda, düşünmem başka bir şey, gel de bitsin bu hasret, ayrılık acı bir şey. Öyle zoraki yokluğun imkansız alışamam, öyle büyük sevdayı, ne yapsam unutamam" sözleri dikkat çekti.

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Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
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