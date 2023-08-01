Senarist Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

"GÜZEL TÜRKÇESİ KULAKLARIMIZDA"

Hülya Koçyiğit, "Hepimizin hayatına dokundu. Çok değerli bir senarist yönetmen, edebiyat adamı, yazar, düşünür. Tam bir duayen. İstanbul beyefendisi. Onun güzel Türkçesi kulaklarımızda. Öylesine güzel konuşurdu ki, öylesine güzel senaryo anlatırdı ki, hepimiz büyülenirdik. Uzun zamandır da sıkıntıları vardı" dedi. Zafer Algöz ise, "Çok önemli işlere imza atmış bir büyüğümüzdü. Yeşilçam'ın altın kuşağı diyebileceğimiz Ayhan Işık'ların Sadri Alışık'ların rahmetli Cüneyt Arkın ağabeyimin Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in o dönemin çok iyi bildiği tanıdığı hepsinde emeği olan bir isimdi. Safa abinin Türk sinemasına Türk edebiyatına çok büyük katkıları vardı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun" dedi.