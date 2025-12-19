Haberler Yaşam Haberleri Sendika ile Büyükşehir arasında yeni kriz: Mahkemelik oldular!
Giriş Tarihi: 19.12.2025 16:22

İzmir'de günlerce süren eylemlerin ardından tatlıya bağlanan ödeme ve havuz krizinin ardından Sendika ile Büyükşehir Belediye yönetimi yeniden karşı karşıya geldi. Sendika, toplu iş sözleşmesindeki kazanımları olan sosyal izinlerini mazeret izni olarak kullanmaya zorlandıklarını belirterek konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı. Sendikanın bu hamlesine Tugay’ın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki şirketlerinden İzelman, İzenerji, İzfaş, İztek ve Egeşehir çalışanları, kasım ayı maaşlarını eksik yatırılması, maaşa ilave sosyal haklarının ise 4 aydır ödenmemesi nedeniyle eylem yapmış ve uzun süren görüşmelerin ardından taraflar arasındaki anlaşmazlık uzlaşma ile sonuçlanmıştı. Eylemlerin ardından sendika ile Büyükşehir arasında yeni bir kriz patlak verdi.

Sendika, toplu iş sözleşmesindeki kazanımları olan sosyal izinlerinin mazeret izni olarak kullanmaya zorlandıklarını belirterek, konuyu mahkemeye taşıma kararı aldı. Sendikanın bu hamlesinin ardından tüm gözler İZBB Başkanı Cemil Tugay'a çevrildi. Tugay'ın bu hamle karşısında nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile bağlı şirketlerinde örgütlü sendika tarafından işçilere gönderilen bilgilendirme mesajında şu ifadelere yer verildi: "Değerli çalışma arkadaşlarımız TİS deki kazanımımızla kullanmış olduğumuz sınav sosyal izinlerimiz işveren tarafından var olan maddemize rağmen kullandırmamakta ısrar etmektedir. Bu neden ile eğitim yardımı alamayan arkadaşlarımıza sosyal izin de kullandırılmamakta, maddemizin açık olmasına rağmen arkadaşlarımız mazeret izni yapmaya zorlanmaktadır. Bu neden ile işverenin maddemize itirazına karşı sendikamız mahkeme yoluna gidecektir."

