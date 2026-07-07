Haberler Yaşam Haberleri Serbest bırakılmıştı: Başörtülü anne ve kızına saldıran kadın hakkında yeni gelişme!
Giriş Tarihi: 7.07.2026 18:02 Son Güncelleme: 7.07.2026 18:12

Serbest bırakılmıştı: Başörtülü anne ve kızına saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bulunan bir plajda başörtülü anne ve kızına yönelik hakaret ve saldırı görüntülerine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. "Nefret ve ayrımcılık" suçundan gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.K. hakkında, İzmir Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı verildi.

Serbest bırakılmıştı: Başörtülü anne ve kızına saldıran kadın hakkında yeni gelişme!
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Olay, 3 Temmuz saat 18.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Mersinalanı Mahallesi'nde bulunan bir plajda meydana geldi. İddiaya göre A.A. ile İ. K., arasında şezlong yeri nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Akıncı'nın başörtülü anne ve kızına hakaret ettiği öne sürüldü.

"SEN KİMSİN LAN?"

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kadın, saldırı anlarını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde İ.K.'nin anne ve kıza yönelik "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, ardından plaj sandalyesini yere fırlattığı görüldü. Yaşananlar nedeniyle eşyalarını toplayıp gitmek isteyen annesini durduran genç kadın ise, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek plajdan ayrılmadı.

İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheli İ.K. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 122/1-b maddesinde düzenlenen "nefret ve ayrımcılık" suçu kapsamında işlem yapıldı.

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ADLİ KONTROL KARARI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık tarafından 'nefret ve ayrımcılık' suçlamasıyla tutuklanması talebiyle Seferihisar Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen İ.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA KARARI

İzmir'in Seferihisar ilçesinde başörtülü anne ve kızına yönelik saldırıya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İ.K. hakkında, İzmir Seferihisar 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı çıkarıldı.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
#İZMİR #SEFERİHİSAR

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Serbest bırakılmıştı: Başörtülü anne ve kızına saldıran kadın hakkında yeni gelişme!
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