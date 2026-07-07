Serbest bırakılmıştı: Başörtülü anne ve kızına saldıran kadın hakkında yeni gelişme!

"SEN KİMSİN LAN?"

Yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydeden genç kadın, saldırı anlarını saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde İ.K.'nin anne ve kıza yönelik "Defol git" ve "Sen kimsin lan" şeklinde hakaretlerde bulunduğu, ardından plaj sandalyesini yere fırlattığı görüldü. Yaşananlar nedeniyle eşyalarını toplayıp gitmek isteyen annesini durduran genç kadın ise, "Burada uğradığımız olayı herkes görüyor mu? Anne nereye gidiyorsun?" diyerek plajdan ayrılmadı.

İzmir'de plajda sözlü saldırı kameraya yansıdı