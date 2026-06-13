Serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılarak kayboldu

Üzücü olay, 12 Haziran tarihinde Manavgat ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için Alara Çayı kenarına giden Ahmet Polat, serinlemek amacıyla suya girdi. Bir süre sonra nehrin güçlü akıntısına kapılan Polat, çevredeki arkadaşlarının çabalarına rağmen gözden kayboldu.

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Akşam saatlerinde havanın kararması nedeniyle ara verilen çalışmalara, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlandı.Ahmet Polat'ı bulmak için yürütülen geniş çaplı operasyona; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve İHH arama kurtarma ekipleri katılıyor.

Hem su altı hem de su üstü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, çayın akıntı yönü boyunca kıyı hatları ve derin noktalar titizlikle taranıyor.Kayıp gencin yakınlarının olay yerindeki endişeli bekleyişi sürüyor.