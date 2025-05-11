Servis aracı kalabalığa daldı 1 ölü, 4 yaralı

Kağıthane'de servis aracının çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Ayazma Caddesi'nde O.K. (67) idaresindeki 34 LAA 223 plakalı servis aracı, kaldırımda seyyar çiçek satanların da arasında bulunduğu 4 kişiye çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Mesut Kılıç'ın (51) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü O.K. ile kaldırımda bulunan Ayşegül E. (52), Elif Ö. (44) ve 9 yaşındaki H.Ç.Ö. sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kılıç'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü. Kaza sebebiyle caddede yoğunlaşan trafik akışı, servis aracının kaldırılmasının ardından normale döndü. Öte yandan kaza anı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, servis aracının kaldırımda bulunanlara çarpması yer alıyor.