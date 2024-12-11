İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! Çarpıcı detaylar ortaya çıktı: Servis aracıyla uyuşturucu satmış!

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Maltepe İlçesi Küçük Yalı Mahallesi'nde bir servis minibüsünde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Araç fiziki olarak takibe alındı. Bir kişinin araca bindikten sonra araç şoförü ile para alış verişi yaptığı saptandı. Operasyon düzenlendi. A.K. (36) ve M.A.G. (54) yakalanarak gözaltına alındı.

Parayı aldıktan sonra uyuşturucu maddeleri ikamet adresinden getireceği tespit edilen A.K.'nin "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan kaydının olduğu belirlendi. A.K.'nin adresine operasyon yapıldı. Aramalarda 810 gram Marihuana maddesi, bir hassas terazi, bir ruhsatsız tabanca, 22 mermi, bir cep telefonu ve 62 bin 100 lira nakit para ele geçirildi. "Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurmak" suçundan yasal işlem yapılan M.A.G. serbest bırakıldı. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen servis şoförü uyuşturucu madde satıcısı A.K. ise tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.