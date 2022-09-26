Sevcan Demir’in ölümüne ilişkin davada flaş gelişme: Mütalaa açıklandı!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevcan Demir ile sanığın kavga ettiklerinin sabit olması ve sanığın maktulün annesini arayarak öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede maktulün sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü iddia edildi. Yapılan incelemelerde bir ajandanın içinde "Oğlum seni annesiz bırakıyorum affet" yazısı bulundu. Bilirkişi intihar notundaki yazının maktule ait olduğunu bildirdi. Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada maktulün ailesi ve tarafların avukatları da hazır bulundu. Bilirkişinin hazırladığı imza yazı incelemesi raporu mahkemeye sunuldu. Gelen raporda yazının maktule ait olduğu belirtildi.

Duruşmada söz alan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı "Sevcan Demir o akşam hazırladığı valizine telefonunun şarj aletini bile koyduğu görülmektedir. Amacı yola çıkmaktır. O gün intihara meyilli olduğuna dair bir delil yoktur" dedi.

"KARDEŞİMİN MEKTUBU ÖZGÜR İRADESİYLE YAZDIĞINI KABUL ETMİYORUM"

Maktulün ağabeyi Coşkun Demir ise "Sanık o akşam kardeşimin eşyalarını dağıtmıştır. Ona şiddet uygulamıştır. Bu ortam içerisinde kardeşime bu mektubu tehditle yazdırmış olması mümkündür. Ben kardeşimin bu mektubu özgür iradesiyle yazdığını kabul etmiyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

"SUÇSUZUM, BERAATIMI İSTİYORUM"

Savunmasını yapması için kendisine söz verilen tutuklu sanık Kenan Daniş "Ben son 5-6 aydır maktulün intihar etmesini engellemekten başka bir şey yapmadım. Ben her şeyin ortaya çıkağından eminim. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.

MÜEBBET HAPİS CEZASI TALEP EDİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı sanığın "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.