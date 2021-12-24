Sevcan Demir’in sır ölümüne ilişkin davada flaş gelişme! Dehşetin ayrıntıları görüntülü aramada

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Sevcan Demir ile sanığın kavga ettiklerinin sabit olması ve sanığın maktulün annesini arayarak öldüreceğini ifade ettikten hemen sonra ölüm olayının gerçekleştiği aktarıldı. Hazırlanan iddianamede maktulün sanık tarafından balkondan atılarak kasten öldürüldüğü iddia edildi. Sevcan Demir'i(31) aşağı attığı iddiasıyla yargılan Kenan Daniş (30) hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Kenan Daniş ile maktul Sevcan Demir'in annesi Seyran Tosun ile ağabeyleri Coşkun, Nazif Demir ve Çetin Demir katıldı. Duruşmada tanıklar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"BİZE SEVCAN'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen, maktulün teyzesi Rukiye Tosun, "Ben olay günü maktulün annesiyle Samsun'daydım. O gün yeğenim Sevcan Demir yanımıza, Samsun'a gelecekti. Biz o gün ablamla birlikte maktulü görüntülü aradık. Eli sargılıydı. Çenesinde morluk gördük. Sevcan elini kaldırarak, 'Anne bunu bana Kenan yaptı. Kenan beni öldürecekmiş' dedi. Ablam sonra hemen Kenan'ı arardı. Kenan ablama, 'Senin kızın bitirmiş. Samsun'a gidecekmiş. Ben onu göndermeyeceğim. Giderse çok kötü şeyler yapacağım' dedi. Biz görüntülü konuşurken Kenan eve geldi. Sonra Sevcan ve Kenan bağrışmaya başladı. Sonra telefon kapandı. Biz maktulü tekrar aradığımızda sanık telefona yanıt verdi. Sanık bize, 'Öldürdüm, başında bekliyorum' dedi. Ben o esnada sesleri telefonuma kaydetmeye başladım. Polise haber verdim" dedi.

"KAPIYI AÇTIĞINDA, SAÇLARI DAĞINIKTI, VAZLİZLER DAĞILMIŞTI"

Duruşmada dinlenen bir diğer tanık Yeşim Tosun olay günü maktulün evine geldiğini söyleyerek, "Sevcan benim halamın kızıdır. Olay günü memlekete gidecekti. Kafeste kuş besliyordu, bana teslim edecekti. Sevcan'ın evine gittim. Valizleri hazırdı. Akşam saat 20.30 sıralarında yola çıkacaktı. Sevcan'ın oğlu Çetin Can da hazırdı. Oturduk yarım saat konuştuk. Ben Kenan ile durumunu sorunca bana yorulduğunu ve ilişkiyi bitirmek istediğini söyledi. Sonra Kenan geldi. Agresif bir şekilde giriş yaptı. Tartışmaya başladılar. Yanlarına giderek birkaç defa uyardım. Sonra ben maktulün oğlunu etkilenmesin diye kendi annemin evine götürdüm. Aradan iki saat geçti. Sevcan'ı merak ettim aradım, cevap vermeyince yanına gittim. Kapıyı açtığında dağınık bir vaziyetteydi, saçları dağılmıştı, valizler dağılmıştı. Otobüs saati geçmişti. Bana, 'Sen çocukların yanına git. Kapımı kitleyeceğim, gelirse polisi arayacağım' dedi. Ben de evden ayrıldım" şeklinde beyanda bulundu.

"BEYANLAR KURGUDUR"

Tutuklu sanık Kenan Daniş ise anlatılanlara itiraz ederek, "Beyanları kabul etmiyorum. Kurgudur. Onları Allah'a havale ediyorum. Doğrular ortaya çıkacaktır. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Kendisine söz verilen sanık avukatı da, "3 tanık da maktulün yakın akrabasıdır. Beyanlar çelişkili ve yanlıdır. Dinletilen ses kaydı hukuki değildir. Delil mahiyeti yoktur. Ses kayıtlarının kesildiği bellidir. Olayı gören tanık yoktur. Tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti bir sonraki celsede maktulün oğlunun pedagog ve avukat eşliğinde dinlenilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanığın tutukluk halinin devamına karar verildi.