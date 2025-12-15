Sevcan hemşirenin davasında yeni gelişme: Satırlı cani kocanın görüntüleri hafızalara kazındı! İşte istenen ceza





HTS KAYITLARINDA ADI GEÇEN TANIK DİNLENDİ

Duruşmada HTS kayıtlarında adı geçen tanık Merve B. dinlenildi. Tanık beyanında, sanıkla geçmişte sınırlı bir tanışıklıkları olduğunu belirterek, olay gecesi sanığa ulaşılamaması üzerine kendisine ait telefondan arama yapıldığını, daha sonra aynı numaradan sanığın teyzesi tarafından yapılan aramayı polis ekiplerinin açtığını ifade etti.