Sevdiği kızı kaçıran genç kurşunların hedefi oldu

Olay, saat 18.00 sıralarında Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir süredir görüştükleri ve kız tarafının evlenmelerine sıcak bakmadığı ileri sürülen Nurcan E. ile Volkan E.'nin içerisinde bulunduğu aracı takibe alan kızın akrabaları trafikte önlerini kesti. Pompalı tüfek ve tabancanın kullanıldığı olayda Nurcan E. bacak Volkan E. karın bölgesine aldığı kurşunla yaralanırken şüpheliler kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler çok sayıda tüfek kartuşu ile boş kovan buldu. Bu arada, yaralı şahısların ifadelerinde, saldırganlarla aralarında kız kaçırma olayı yüzünden anlaşmazlık bulunduğunu, bu nedenle saldırıya uğradıklarını söyledikleri öğrenildi.