SON DAKİKA... İstanbul’da kapkaççı sevgililere dronelu operasyon! Mermi, uyuşturucu hap, pasaport...

SERİ KAPKAÇ OLAYLARINI AYDINLATTILAR

Park halindeki motosikleti almaya gelen ve eşkal bilgileri olayların şüphelileriyle birebir örtüşen D.M. (25) ve Ö.N.A. (21) isimli iki suç ortağı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili oldukları ifade edilen şüphelilerin üzerinde ve suçlarda kullandıkları motosiklette yapılan aramalarda; 1 Haziran Pazartesi günü yine kapkaç yoluyla Beşiktaş ilçesinde bir kişiden çaldıkları cep telefonu, 10 Haziran Çarşamba günü Eyüp Sultan İlçesi'nde bir kişiden çaldıkları cep telefonu, 11 Haziran Perşembe günü Şişli ilçesinde bir kişiden çaldıkları cep telefonu ele geçirildi.