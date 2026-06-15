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Giriş Tarihi: 15.06.2026 10:15

SON DAKİKA... İstanbul'da kapkaççı sevgililere dronelu operasyon! Mermi, uyuşturucu hap, pasaport...

İstanbul’da seri kapkaç olayları gerçekleştiren 1’i erkek, 1’i kadın iki suç ortağı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri’nin film gibi operasyonuyla yakalandı. Önce kapkaççıların kapkaç olaylarında kullandıkları motosiklet park halinde bulundu. Drone ile havadan gizlice izlemeye alınan motosiklete gelen ve sevgili oldukları ifade edilen iki suç ortağı tutuklandı.

Emir SOMER Emir SOMER Yaşam
SON DAKİKA... İstanbul’da kapkaççı sevgililere dronelu operasyon! Mermi, uyuşturucu hap, pasaport...
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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nü harekete geçiren seri kapkaç olayları 2 Haziran Salı günü ve 10 Haziran Çarşamba günü gerçekleşti. Motosikletli 2 kapkaççı, Fatih ilçesinde Akşemsettin ve Mesih Paşa Mahallesi'nde iki kişinin çantalarını çalarak kaçtı.

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla titiz bir çalışma başlatıldı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri detaylı bir incelemeyle kapkaççıların açık kimliklerini tespit etti. 1'i erkek, 1'i kadın iki suç ortağının işledikleri suçlardan sonra Beyoğlu İlçesi'ne bağlı olan Hacı Hüsrev Mahallesi'nde kullandıkları motosikleti park halinde bıraktıkları belirlendi. Motosikletin bulunduğu alan ve çevresi drone destekli teknik takip ve gözetim faaliyetleri kapsamında havadan izlemeye alındı.

Kapkaççı çifte drone operasyonu!

SERİ KAPKAÇ OLAYLARINI AYDINLATTILAR

Park halindeki motosikleti almaya gelen ve eşkal bilgileri olayların şüphelileriyle birebir örtüşen D.M. (25) ve Ö.N.A. (21) isimli iki suç ortağı, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sevgili oldukları ifade edilen şüphelilerin üzerinde ve suçlarda kullandıkları motosiklette yapılan aramalarda; 1 Haziran Pazartesi günü yine kapkaç yoluyla Beşiktaş ilçesinde bir kişiden çaldıkları cep telefonu, 10 Haziran Çarşamba günü Eyüp Sultan İlçesi'nde bir kişiden çaldıkları cep telefonu, 11 Haziran Perşembe günü Şişli ilçesinde bir kişiden çaldıkları cep telefonu ele geçirildi.

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İki suç ortağının baskın düzenlenen adreslerinde yapılan aramalarda suç işlerken kullandıkları şapka, maske ve eldivenler ile çok sayıda pasaport, kimlik kartları, bir ruhsatsız tabanca, 10 mermi ve 107 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri'nin titiz çalışmasıyla yakalanan iki suç ortağının Eyüp Sultan, Şişli ve Beşiktaş'ta gerçekleşen dört ayrı kapkaç olayının faili oldukları tespit edildi ve toplamda altı kapkaç olayı aydınlatıldı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

#İSTANBUL

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SON DAKİKA... İstanbul'da kapkaççı sevgililere dronelu operasyon! Mermi, uyuşturucu hap, pasaport...
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