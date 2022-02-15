‘Sevgililer günü Emine’min yaş günüydü’

Diyarbakır’da kuma olmayı kabul etmeyince katledilen 16 yaşındaki Emine Karakaş’ın annesi, SABAH’a konuştu: “9 aydır ne yiyorum, ne içiyorum, ne de uyuyorum. Adalete güveniyorum”
Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'ne bağlı Tepe Beldesi'nde, kendinden yaşça büyük evli kuzenine kuma olmak istemeyince uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen 16 yaşındaki Emine Karakaş'ın yüreği yanık annesi, SABAH'a konuştu. Kızının öldürüldüğü topraklarda yaşamamak için İzmir'e göç eden acılı anne Nurcan Karakaş, "9 aydır ne yiyorum, ne içiyorum, ne de uyuyorum. Katil en ağır cezayı alsın. Sevgililer Günü, Emine'min doğum günüydü. Adalete güveniyoruz" dedi. Korkunç olay, 4 Şubat 2021'de Kırsal Selamet Mahallesi'nde yaşandı. Evli, 7 çocuk babası 37 yaşındaki Aslan Karakaş, amcasının kızı 16 yaşındaki Emine'yi kuma olarak almak istedi. Emine, kumalık talebini reddedince Karakaş'ın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan genç kız, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 138 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Firari olan Aslan Karakaş ise Haziran 2021'de teslim oldu. Hakkında müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Aslan Karakaş'ın 9 aydır yargılaması sürerken, anne Nurcan Karakaş, davanın bir an önce sona ermesini ve kızının katilinin en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.
'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN' 14 Şubat Sevgililer Günü'nün kızının doğum günü olduğunu belirten anne Nurcan Karakaş, "Hem doğum günüydü, hem de Sevgililer Günü'ydü. Kızımdan ayrı ilk doğum gününü kutluyoruz. Acımasızlar kızımın doğum gününü ölüm yıldönümüne çevirdiler. Emine'yi hayalleri ile birlikte toprağa gömen katil, yakalanıp tutuklanalı 9 ay oldu. Ben 9 aydır ne yiyorum, ne içiyorum, ne de uyuyorum. Katil hak ettiği cezayı bulsun" ifadelerini kullandı.