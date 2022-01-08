Son dakika: Antalya’da kan donduran olay! Araya girdi canından oldu...

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede gece saat: 01.30 sularında kafede garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Sefa Melih Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dönmez, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, aynı kafede çalışan Edanur Demir'in (17) başına isabet etti.
Eda Nur Demir
HAYATINI KAYBETTİ
Korkunç olayın ardından olay yerine gelen 112 Acil ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri talihsiz kızın Demir'in hayatını kaybettiğini belirledi.Demir'in cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Sefa Melih Dönmez ise Burdur'da suç aleti silah ile birlikte yakalandı.
Sıla P. ve Melih Dönmez
AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Korkunç cinayetin ardından Anne Pakize, kız kardeşler Zehra ve Esra Adli tıp Kurumu morguna koştu.
Burada Eda nur'un öldürüldüğünü öğrenice gözyaşlarına boğuldu. Eda Nur Dönmez Antalya'da Kurşunlu Mezarlığı'nda gözyaşları içinde toprağa verildi.
ANNE YERE YIGILIP KALDI
Korkunç cinayetin ardından kızının cenazesini almaya gelen anne Pakize Demir gözyaşlarına boğuldu. Son kez kızının yüzü gören acılı anne çıkışta yere yığılıp kaldı. Yakınlarını yardımı ile kaldırılan anne Demir, "Eda kızım beni bırakıp gitme ne olur" ağıdı yürekleri dağladı.