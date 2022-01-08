Son dakika: Antalya’da kan donduran olay! Araya girdi canından oldu...

Son dakika haberleri... Antalya'nın Kepez ilçesi Sakarya Caddesi'ndeki bir kafede gece saat: 01.30 sularında kafede garson olarak çalışan Sıla P. ile sevgilisi Sefa Melih Dönmez arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dönmez, yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Bu sırada tabancadan çıkan kurşun, aynı kafede çalışan Edanur Demir'in (17) başına isabet etti.