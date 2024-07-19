Sevgilisinin babası tarafından vuruldu: 17 gün sonra öldü...

Kan donduran olay, 2 Temmuz'da akşam saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşandı... İddiaya göre Osman Can Gündüz, arkadaşları ile birlikte otomobille gezerken kaldırımda yürüyen sevgilisi T.A.'yı gördü. Gündüz, yürüyerek T.A.'nın yanına gitti. Bu sırada Gündüz'ü gören T.A.'nın babası O.A., kendisini kovalamaya başladı. 16 yaşındaki Gündüz, arkadaşlarının aracına binerek otomobille kaçmaya çalıştı.

Baba O.A. ise içinde kızının da bulunduğu aracıyla Osman Can Gündüz'ün bindiği otomobili takip ederek, çarptı ve durmasını sağladı. Aracından inerek Gündüz'ün bulunduğu otomobile yönelen baba O.A., Osman Can'ı yanındaki tabancayla vurarak kızı T.A. ile birlikte uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Gündüz, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Gündüz, doktorların tüm müdahalesine rağmen 17 gün sonra hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan cenaze Talas ilçesi Başakpınar Mezarlığı'na götürüldü. Osman Can Gündüz, kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Polis, olay yerinden kaçan baba ve kızın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.