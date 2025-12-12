Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna tüfekle saldırıda bulundu! Tutuklandı

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullatif T., ayrılma aşamasındaki sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna gitti. Sevgilisiyle konuşmak isteyen Abdullatif T., salon çalışanları tarafından darbedildi. Eve gidip pompalı tüfeği alıp tekrar oyun salonuna gelen Abdullatif T., iş yerine ateş açıp, kaçtı.
Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki saklandığı eve yapılan operasyonda, Abdullatif T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.