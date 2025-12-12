Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna tüfekle saldırıda bulundu! Tutuklandı

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki saklandığı eve yapılan operasyonda, Abdullatif T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.