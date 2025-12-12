Haberler Yaşam Haberleri Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna tüfekle saldırıda bulundu! Tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.12.2025 12:20

Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna tüfekle saldırıda bulundu! Tutuklandı

Adana’da ayrılma aşamasında olduğu sevgilisinin mesai arkadaşları tarafından darp edilen Abdullatif T., oyun salonuna pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu tutuklandı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN Yaşam
Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna tüfekle saldırıda bulundu! Tutuklandı
  • ABONE OL

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda meydana geldi. Abdullatif T., ayrılma aşamasındaki sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna gitti. Sevgilisiyle konuşmak isteyen Abdullatif T., salon çalışanları tarafından darbedildi. Eve gidip pompalı tüfeği alıp tekrar oyun salonuna gelen Abdullatif T., iş yerine ateş açıp, kaçtı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Ziyapaşa Mahallesi'ndeki saklandığı eve yapılan operasyonda, Abdullatif T.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sevgilisinin çalıştığı oyun salonuna tüfekle saldırıda bulundu! Tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz