Sevimli ayıların doğum günü mutluluğu

Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde birinci yaşına giren 5 ayının doğum günü kutlandı. Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki 5 ayıya, temsili düzenlenen doğum günü kutlamasında meyveli, ballı reçelli ve balıklı pasta verildi. Giresun ve Bursa'da anneleri tarafından terk edildiği düşünülen ve doğada yaşayamayacağı için koruma altına alınan 5 yavru ayı birinci yaşını doldurdu. Büyüme süreçleri titizlikle yürütülen "Hurşit", "Ziver", "Şekerpare", "Cesur" ve "Mayıs" adları verilen ayılar için personel tarafından etkinlik hazırlandı.