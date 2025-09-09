Şevval Şahin’in bindiği araca idari para cezası kesildi! Şoföre ‘Sahtecilik” işlemi yapıldı

Şevval Şahin, geçtiğimiz günlerde İstanbul Bebek'te bir otel çıkışında görüntülendi. Şahin, otelden arkadaşının kendisine tahsis ettiği özel koruma ve şoförlü araçla ayrıldı.
Aracın ön camındaki, "Resmi hizmete mahsustur" yazılı kart dikkat çekti. Şevval Şahin'in bindiği aracın camındaki resmi araç yazısı tepkiye neden olurken Ticaret Bakanlığı, söz konusu aracın bakanlığa ait olmadığını açıkladı. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanıldığı belirtildi. Açıklama; Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Fatih Uysan tarafından yapıldı.
"BAKANLIĞA TAHSİS EDİLMİŞ BİR ARAÇ DEĞİL"
Bahse konu haberde yer alan araç, Ticaret Bakanlığımıza ait veyahut Bakanlığımıza tahsis edilmiş bir araç kesinlikle olmayıp, aracın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet gösteren Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Altın Ateş Kimya AŞ'nin temsilcisi Ali Uğur Ateş'in oğlu, aynı zamanda anılan Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi AAG Kimya Dış Ticaret AŞ'nin temsilcisi olan Burak Ateş'in kullanımında olduğu görülmektedir. Söz konusu yasa dışı araç tanıtım kartı kullanımının, Bakanlığımız izni/onayı/bilgisi dahilinde gerçekleşmesine imkân bulunmamaktadır. Ancak, yanlış kullanımların devam etmekte olduğu anlaşıldığından, gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını teminen konu İstanbul ve Mersin Valiliklerine de intikal ettirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ŞOFÖRE İDARİ VE SAHTECİLİK SUÇU
Bakanlığın bu açıklamış üzerine İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı Sivil Trafik Ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmada aracı kullanan araç sürücüsü M.A. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.A,'ya . Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıklardan idari para cezası verildi. Ayrıca "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıltıldı.
İŞ İNSANINA İDARİ PARA CEZASI
Şoföre yapılan işlemlerin ardından aracın iş insanı Burak Ateş'e ait olduğu tespit edildi. İş insanı Burak Ateş'e de "Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıklardan' idari para cezası uygulandı.
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÖYLE DUYURDU
Hem iş insanı hem de araç sürücüne yapılan işlemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden şu açıklamayı geçti:
"8.09.2025'te #Beşiktaş'ta bir aracın ön camında "Resmi Hizmete Mahsustur" ibaresi bulunduğu tespit edilmiştir. Araç sürücüsü M.A. yakalanmış; kendisine ve araç sahibi B.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıklardan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücü hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştır."