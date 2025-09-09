Şevval Şahin’in bindiği araca idari para cezası kesildi! Şoföre ‘Sahtecilik” işlemi yapıldı

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BÖYLE DUYURDU

Hem iş insanı hem de araç sürücüne yapılan işlemler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya üzerinden şu açıklamayı geçti:

"8.09.2025'te #Beşiktaş'ta bir aracın ön camında "Resmi Hizmete Mahsustur" ibaresi bulunduğu tespit edilmiştir. Araç sürücüsü M.A. yakalanmış; kendisine ve araç sahibi B.A.'ya Karayolları Trafik Kanunu'na aykırılıklardan idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca sürücü hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan adli işlem başlatılmıştır."