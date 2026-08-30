Seydikemer’deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altında! OGM’den açıklama geldi

Muğla'nın Seydikemer ilçesine bağlı Korubükü Mahallesi yakınlarında saat 10.30 sıralarında ziraat alanında başlayan ve etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle genişleyerek Antalya'nın Kaş ilçesine kadar ilerleyen orman yangının kontrol altına alınması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

ALEVLERİN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Etkili olan rüzgar sebebiyle alevler sık sık yön değiştirirken, ekiplerin alevlerle mücadelesinde 13. saate gelindi. Günboyu havadan ve karadan gerçekleştirilen söndürme çalışmaları ile birlikte alevlerin enerjisi düşürüldü.

"YANGINI TAMAMEN KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR"

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Muğla Seydikemer'de orman dışı alanda başlayarak Antalya Kaş'a sıçrayan yangın, ekiplerimizin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangını tamamen kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" ifadeleri yer aldı.



Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör