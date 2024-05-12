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Giriş Tarihi: 12.5.2024 17:45 Son Güncelleme: 12.5.2024 18:05

Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Nevşehir’de seyir halindeki sürücü, direksiyon başında rahatsızlanınca, bir inşaatın duvarına çarparak durabildi. Araç sürücüsü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

FULDA SARIYER
Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

Kıratlıoğlu mahallesinde meydana gelen kazada 50 ACR 455 plakalı araç sürücüsü Z.P. direksiyon başında rahatsızlandı. Aracını hemen yanında bulunan bir inşaat alanına sürdü. İnşaat duvarına çarparak duran aracı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası Nevşehir Devlet Hastanesi'nde kaldırılan 75 yaşındaki araç sürücüsü Z.P. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Z.P.'nin geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturm başlatıldı.

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Seyir halinde kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti
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