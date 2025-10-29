Seyir halindeki araçlara zarar verdi: Polis kendisini almak isteyince, “Öldür beni” diye bağırdı!

Bu sırada şahıs vatandaşlara "Öldürsene abi beni" dedi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri önce şahsı almaya çalıştı. Bu sırada polis memurlarını iten şahıs, "Öldür beni, silahın yok mu?" diye bağırırken, polis memurları şahsı sakinleştirmeye çalıştı.