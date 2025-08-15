Haberler Yaşam Haberleri Seyir halindeki kamyonetin dorsesi alev alev yandı
Seyir halindeki kamyonetin dorsesi alev alev yandı

İstanbul Kadıköy'de seyir halindeki kamyonetin dorsesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince zorlukla söndürüldü.

Kadıköy Yeni Sahra Mahallesi D-100 yan yolda, Kartal istikametinde ilerleyen hurda yüklü kamyonetin dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, yol kenarında durdurduğu araçtan inerek dorseyi kamyonetten ayırdı. İçerisinde hurda atıklar bulunan dorse, kısa sürede alevler içerinde kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri yangını söndürdü. Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

