Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı
Giriş Tarihi: 31.10.2025 17:45

Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı

İstanbul Maltepe D-100 Karayolunda seyir haindeki otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Otomobilin alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Maltepe Küçükyalı D-100 Kadıköy istikametinde seyir halinde olan otomobilde saat 10.40 sıralarında yangın çıktı. Otomobilin motor kısmından dumanların çıktığını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekerek dışarı çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın aracın ön kısmını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da olmazken araç kullanılmaz hale geldi.

