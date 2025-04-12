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Giriş Tarihi: 12.4.2025 20:54 Son Güncelleme: 12.4.2025 21:42

Seyir halindeyken alev alev yanan kamyonet yol kenarındaki araca çarparak durabildi

İstanbul Beylikdüzü’nde  D-100 Karayolu'nda seyir halindeki kamyonet alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında kamyonet hasar alırken şoförü yara almadan kurtuldu.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Seyir halindeyken alev alev yanan kamyonet yol kenarındaki araca çarparak durabildi

Yolda meydana gelen yangın, saat 12.15 sıralarında D-100 Karayolu yan yolda seyir halindeki karton yüklü kamyonette çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını görenler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kamyonet şoförü yangından yara almadan kurtulurken alevlere ilk müdahaleyi yoldaki diğer sürücüler yaptı.

Çevredekilerin müdahalesi sırasında yeniden hareket etmeye başlayan kamyonet, yol kenarındaki araca çarparak durdu. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken kamyonette hasar oluştu.

Öte yandan yangın nedeniyle durma noktasına gelen trafik, söndürülen kamyonetin yol kenarına çekilmesiyle normale döndü.

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Seyir halindeyken alev alev yanan kamyonet yol kenarındaki araca çarparak durabildi
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