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Giriş Tarihi: 4.4.2022

Seyyah Ömer ve ‘Yoldaş’tan Yeşil Vatan yürüyüşü

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Seyyah Ömer ve ‘Yoldaş’tan Yeşil Vatan yürüyüşü

Ege ve Akdeniz'deki yangın felaketinin ardından farkındalık yaratmak amacıyla "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" diyerek yollara düşen Seyyah Ömer ve macerasına ortak olan sokak köpeği Yoldaş, İstanbul'a ulaştı. İki dost, megakentin meydanlarını tek tek gezip "Yeşil Vatan" mesajını milyonlara duyurdu.

Manisa'da yaşayan 34 yaşındaki Ömer Özer, geçtiğimiz yılda yurdun ciğerlerini yakan yangın felaketinin ardından yeşil vatanı korumak ve doğa anayla barışmak için kutlu bir yürüyüş başlattı. Sırtında koca çantası, "81 İl 81 Fidan Ormanlar İçin Yürüyorum" sloganıyla geçen yıl 5 Eylül'de Manisa'dan yola çıkan Özer, yürüyerek geride bıraktığı her şehrin toprağına birer fidan dikmeye başladı.



Seyyah Ömer'in büyük yürüyüşüne tost parçası vererek tanıştığı bir sokak köpeği de ortak oldu. Ömer yürüdü, köpek takip etti. Ömer yine yürüdü, köpek yine takip etti. Dost oldular, birlikte yolları aşındırdılar. Ömer ona "Yoldaş" dedi, Yoldaş ismini bilip Ömer'i hiç yalnız bırakmadı. Seyyah Ömer ve Yoldaş; Çanakkale, Edirne, Kırıklareli ve Tekirdağ'ı aştıktan sonra İstanbul'a vardı.

MESAJLARINI MİLYONLARA DUYURDULAR

Yoldaş'ın doğum yapmasıyla yürüyüşe ara verip Manisa'ya dönen Seyyah Ömer, yavruların büyümesiyle büyük macerasına kaldığı yerden devam etti. Sırtında koca çantası ve yanında Yoldaş'ıyla birlikte İstanbul'u adımladı, Galata, Eminönü, Sultanahmet ve Ayasofya önünde sloganını haykırdı.

SABAH'ın ortak olduğu İstanbul turunun ardından konuşan Seyyah Ömer "Büyük yangınların ardından ormanlarımızı korumak, fidan dikimine dikkat çekmek, kısacası yeşil vatanı korumak için 81 şehri yürüyerek mesajımı duyurmak istedim. İstanbul'un en kalabalık noktalarını Yoldaş ile birlikte turladık, insanlara amacımızı ve mesajımı anlattık. Önümüzde upuzun bir yol var, bir sonraki hedefimiz Karadeniz" dedi.



HAYTAP DESTEK OLDU

Yol arkadaşı Seyyah Ömer ile birlikte İstanbul'a pati basan Yoldaş'a HAYTAP'tan (Hayvan Hakları Federasyonu) destek geldi. HAYTAP, aşılamalarını tamamladığı sokak köpeği Yoldaş'ı iki gün boyunca Etiler'de köpek otelinde ağırladı.

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Seyyah Ömer ve ‘Yoldaş’tan Yeşil Vatan yürüyüşü
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