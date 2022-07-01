Sezen cinayetinde mahkemeden ders gibi gerekçeli karar: Takdiri indirimi hakkaniyetli değil





'TAKDİRİ İNDİRİMİ HAKKANİYETLİ DEĞİL'

Yolum'un, beraber yaşadıkları dönemde Sezen'e şiddet uyguladığı, bu şiddetin çekilmez bir hal alması nedeniyle kadının babasının evine sığındığı belirtildi. Buna rağmen Yolum'un, kendisiyle tekrar birlikte olmayı kabul etmeyen Sezen'in peşini bırakmadığına da vurgu yapıldı. Bu durumu kendisine yediremeyen sanığın, öldürme iradesiyle hareket ettiği ve Sezen'i 13 kez bıçakladığının altı çizildi.



Tanık beyanlarında Sezen Ünlü'nün, Yolum'a hakaret etmediğine vurgu yapıldı. Yolum'un iddiaları nedeniyle Sezen'in Instagram hesabı da incelendi. İncelemede; Esat isimli kişiyle medeni ve normal bir arkadaşlık ilişkilerinin bulunduğu ve hiçbir şekilde tahrik nedeninin uygulanmasını gerektirecek bir durumun olmadığı gerekçeli kararda belirtildi. Kararda; Yolum'un, yargılama süresince olumlu davranışlar sergilediği ancak bir insanın yaşam hakkını sonlandıran eyleminden dolayı takdiri indirim yapılmasının hakkaniyetli görülmediği belirtildi.