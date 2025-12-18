Haberler Yaşam Haberleri SGK 1000 personel alımı yapacak! SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.12.2025 01:12

SGK 1000 personel alımı yapacak! SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 1000 personel alımı yapacağına yönelik haberler, kamuya girmek isteyen adayların gündemine oturdu. Başvuru süreci, tarihleri ve adaylardan istenen şartlar merak edilirken, SGK personel alımı başvurularının ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, SGK 1000 personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

SGK 1000 personel alımı yapacak! SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
Kamu kurumlarında istihdam edilmek isteyenler için SGK'nın gerçekleştireceği 1000 personel alımı büyük ilgi görüyor. Alıma ilişkin başvuru takvimi, kadro dağılımı ve genel başvuru şartları adaylar tarafından yakından takip ediliyor. SGK personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak, kimler başvurabilecek?

SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

SGK'nın personel alımı sürecinin, 2026 bütçesi üzerinden ilerlemesi bekleniyor. Bütçe süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte kadro genişletme çalışmalarına başlayan resmi kurumlar, yeni dönemde istihdam edeceği kadro sayılarını da paylaştı.

Bunlardan birisi de Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı oldu. Bakanlığın önümüzdeki haftalarda resmi duyuruya çıkması bekleniyor. Öte yandan kuruma 100 müfettiş yardımcısının da ilaveten alınması bekleniyor.

SGK 1000 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI BELLİ OLDU MU?

SGK 1000 personel alımına yönelik başvuru tarihi, ekranı, şartları henüz bilinmiyor. Konuya ilişkin detaylar açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

SGK 1000 personel alımı yapacak! SGK personel alımı başvurusu ne zaman, şartları neler?
